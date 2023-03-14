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В российском Белгороде прогремели взрывы: власти говорят о "сбитии ракет"

Фото: в Белгородской области РФ сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В российской Белгородской области поздно вечером 14 марта прозвучали взрывы, и местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет. Кроме того сообщают о повреждениях от осколков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Гладкова в Telegram.

По словам российского чиновника, в небе над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, однако затем он уточнил, что ПВО сбила 3 ракеты.

"Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - пишет Гладков.

Также сообщается, что на месте работают все оперативные службы, и по предварительным данным никто не пострадал.

"Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района", - рассказывает чиновник.

Тем временем в местных пабликах жители Белгорода публикуют кадры осколков "от чего-то сбитого в небе".

Такие снимки с осколками показывают жители Белгорода в РФ (фото: t.me/zhest_belgorod)

Видео: взрывы в Белгороде вечером 14 марта

Ранее сообщалось, что в конце февраля в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.

Также напомним, что 3 марта в России заявили об атаке на Брянский аэропорт, где прозвучали два взрыва.

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