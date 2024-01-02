В російському Бєлгороді лунають вибухи (відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Бєлгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки. Він також закликав місцевих жителів пройти до укриттів.

"Якщо ви перебуваєте на вулиці - спустіться в укриття або інше безпечне місце", - сказав він.

Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, сьогодні зранку у російському Бєлгороді вже було неспокійно. Жителі повідомляли про потужні вибухи.

Водночас Міноборони країни-агресора заявило про нібито збиття українських ракет "Вільха" у небі над областю.

До цього 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

У Росії нарахували в результаті обстрілу 100 поранених та 14 загиблих росіян. Зокрема, під час цієї атаки було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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