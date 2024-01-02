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В российском Белгороде раздаются взрывы (видео)

Фото: в российском Белгороде раздаются взрывы (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру в российском Белгороде раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Он также призвал местных жителей пройти к укрытиям.

"Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или другое безопасное место", - сказал он.

Реакция России

Гладков заявил, что над Белгородом и районом сработала российская система ПВО.

По его словам, в области якобы сбито 9 воздушных целей. 

"В городе есть повреждения в частном секторе - в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждена газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля". - добавил он.

Обстрел Белгорода

Напомним, сегодня утром в российском Белгороде уже было неспокойно. Жители сообщали о мощных взрывах.

В то же время Минобороны страны-агрессора заявило о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью.

До этого 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгорода. Сообщалось о повреждениях более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

В России насчитали в результате обстрела 100 раненых и 14 погибших россиян. В частности, во время этой атаки был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

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