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У російському Батайську під Ростовом панікують через "гучний звук"

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Росія, Середа 29 березня 2023 13:09
У російському Батайську під Ростовом панікують через "гучний звук" Фото: у російському Батайську під Ростовом панікують через "гучний звук" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 29 березня, в Батайську Ростовської області місцеві жителі поскаржилися на "гучний звук". Городян просять дотримуватися спокою та заявляють про відсутність будь-яких НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови місцевої адміністрації Романа Волошина у Telegram.

"У Батайську надзвичайних ситуацій не сталося. Причини виникнення звуку з'ясовуємо", - написав він.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі 28 березня лунали гучні вибухи. Так звана "влада" пояснила нібито "тренуванням протиповітряної оборони".

Крім того, в Білгородській області РФ 28 березня ранок почався "тривожно". Місцевим жителям надходили повідомлення про обстріл одного із селищ.

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