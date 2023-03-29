У російському Батайську під Ростовом панікують через "гучний звук"

У середу, 29 березня, в Батайську Ростовської області місцеві жителі поскаржилися на "гучний звук". Городян просять дотримуватися спокою та заявляють про відсутність будь-яких НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови місцевої адміністрації Романа Волошина у Telegram .

Крім того, в Білгородській області РФ 28 березня ранок почався "тривожно". Місцевим жителям надходили повідомлення про обстріл одного із селищ .

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі 28 березня лунали гучні вибухи . Так звана "влада" пояснила нібито "тренуванням протиповітряної оборони".

"У Батайську надзвичайних ситуацій не сталося. Причини виникнення звуку з'ясовуємо", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.