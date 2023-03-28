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У Бєлгородській області "гучно", росіянам приходять сповіщення про обстріл

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Бєлгородська область, Вівторок 28 березня 2023 08:57
У Бєлгородській області "гучно", росіянам приходять сповіщення про обстріл Фото: у Бєлгородській області зранку повідомляють про обстріл (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Бєлгородській області РФ сьогодні, 28 березня ранок починається "тривожно". Місцевим жителям надходять сповіщення про обстріл одного з селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, у мережі поширюють інформацію про нібито обстріл селища Ленінський Шебекінського округу. Місцевих жителів закликають бігти до підвалів.

Тим часом в Telegram-каналах пишуть про досить гучні вибухи в області. Однак місцева влада поки що ніяк це не коментувала.

Нагадаємо, на початку січня в Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Додамо, нещодавно ми писали, що у російській Інгушетії сталася перестрілка.

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