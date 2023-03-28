ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Севастополі лунають гучні вибухи, окупанти кажуть про "тренування ППО"

Новость на русском →
Севастополь, Вівторок 28 березня 2023 12:13
У Севастополі лунають гучні вибухи, окупанти кажуть про "тренування ППО" Фото: у Севастополі лунають гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 28 березня лунають гучні вибухи. Так звана "влада" пояснює це нібито "тренуванням протиповітряної оборони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

"У центрі Севастополя знову гучно", - передають ЗМІ.

Тим часом вибухи в місті вже прокоментував так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"Гучні звуки сьогодні у центрі - це тренування ППО. У місті все спокійно", - написав гауляйтер.

Нагадаємо, до цього вибухи у Севастополі лунали й 24 березня, також звуки стрілянини чули в Севастополі в районі військового училища.

До того ж кілька днів тому окупанти в Севастополі заявляли про атаку дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Крым Вибух ПВО
NEWS
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем