В российском Батайске под Ростовом паникуют из-за "громкого звука"

В среду, 29 марта, в российском Батайске Ростовской области местные жители пожаловались на "громкий звук". Горожан просят соблюдать спокойствие и заявляют об отсутствии каких-либо ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местной администрации Романа Волошина в Telegram .

Кроме того, в Белгородской области РФ 28 марта утро началось "тревожно". Местным жителям поступали уведомления об обстреле одного из поселков .

Как сообщалось, во временно оккупированном Севастополе 28 марта раздавались громкие взрывы . Так называемая "власть" объяснила происшедшее якобы "тренировкой противовоздушной обороны".

"В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем", - написал он.

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