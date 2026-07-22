За російськомовну музику хочуть штрафувати до 170 тисяч гривень: кого це стосуватиметься

В Україні пропонують посилити контроль за використанням російськомовної музики у сфері обслуговування. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт .

Головне: У Раді пропонують заборонити російськомовну музику у сфері обслуговування.

у сфері обслуговування. Заборона стосуватиметься кафе, ресторанів, магазинів та інших закладів , де звучить музичний супровід.

, де звучить музичний супровід. За перше порушення хочуть штрафувати на суму від 8 500 до 17 000 гривень.

Контроль за дотриманням вимог пропонують покласти на Уповноваженого із захисту державної мови.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає зміни до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ пропонує визначити, що під час обслуговування споживачів музичний супровід має здійснюватися державною мовою або будь-якою іншою мовою, крім державної (офіційної) мови держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором (державою-окупантом).

Йдеться про виконання та відтворення пісень, інших музичних творів із текстом, а також фонограм, відеограм і музичних кліпів.

Крім того, автори пропонують уточнити, що норма чинного закону, яка дозволяє на прохання клієнта обслуговувати його іншою мовою, не поширюватиметься на музичний супровід.

Які штрафи пропонують запровадити

Законопроєкт пропонує встановити окремий механізм відповідальності за порушення цих вимог:

За перше порушення передбачений штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень ).

(від ). За повторне порушення протягом року штраф може становити від 17 000 до 85 000 гривень, а за третє і кожне наступне - від 85 000 до 170 000 гривень.

Водночас протокол про порушення зможе складати Уповноважений із захисту державної мови або його представник без попереднього попередження чи вимоги усунути порушення.

Чому пропонують такі зміни

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що російська популярна музика використовується як один із інструментів культурного та інформаційного впливу держави-агресора.

Також, на їхню думку, публічне відтворення російської музики має економічний ефект, адже виплата роялті через правовласників, лейбли та дистриб'юторів може приносити доходи російським виконавцям і, відповідно, надходження до бюджету РФ.

Автори документа вважають, що чинні штрафи за такі порушення є надто низькими й не забезпечують належного виконання вимог законодавства, тому пропонують запровадити окремий механізм державного контролю та суттєво посилити відповідальність.

Наголосимо, що це лише законопроєкт. Зараз його розглядають у Комітеті, після чого він має пройти два читання та отримати підпис президента, щоб вступити у дію.