Неуклюжая тактика холодной войны - США про угрозы пропагандиста РФ "сжечь Конституцию" Украины
США резко отреагировали на заявления российского пропагандиста, который угрожал "сжечь Конституцию Украины на Крещатике". Там назвали такое поведение неуклюжей тактикой холодной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на порырес-службу посольства США в Украине.
"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны", - говорится в сообщении.
Напомним, российский пропагандист Антон Красовский в эфире телеканала Russia Today заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет на украинские территории войска, а он сам "сожжет" Конституцию на Крещатике.
"Мы введем свои войска в Украину. Это наша земля...Даже не мечтайте, твари", - сказал он.
Российский пропагандист также заявил, что Украина является "российской землей".