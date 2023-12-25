ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российского пропагандиста из Russia Today отравили, - источник

Киев, Понедельник 25 декабря 2023 14:13
UA EN RU
Российского пропагандиста из Russia Today отравили, - источник Фото: российский пропагандист Антон Кузнецов-Красовский (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Бывший директор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский отравился. Это тот самый пропагандист, который призывал топить украинских детей.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал источник, бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский попал в больницу.

По данным источника, пропагандист "отравился". Впрочем, кто может стоять за отравлением Красовского собеседник не сообщил.

Отметим, что о проблемах со здоровьем Красовский и сам рассказывал, накануне он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где сообщил, что находится в больнице.

"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал пропагандист.

Что известно о поддержке Красовским режима РФ

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Кузнецов-Красовский заявил, что если Украина вступит в НАТО, то "сожжет" украинскую Конституцию на Крещатике.

После начала полномасштабной войны пропагандист публично поддерживал агрессию РФ против Украины, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа. В частности, в октябре 2022 года во время эфира на российском телеканале он призвал топить детей Украины в Тисе, если они не согласны на оккупацию.

"Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - заявил тогда Красовский. За что ему впоследствии объявили подозрение в Украине.

Добавим, кроме того, суд в Украине заочно приговорил Кузнецова-Красовского к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пропагандист
NEWS
Россияне все чаще отказываются участвовать в штурмах, группами сдаются в плен, - ВСУ
Россияне все чаще отказываются участвовать в штурмах, группами сдаются в плен, - ВСУ
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ