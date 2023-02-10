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Російського посла викликали до МЗС Молдови через проліт ракети

Фото: російського посла викликали до МЗС Молдови через проліт ракети (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова, щоб вимагати пояснень щодо російської ракети, яка пролетіла над територією країни 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"Ми рішуче відкидаємо недавні недружні дії та заяви щодо Молдови. Це абсолютно неприйнятно для нашого народу. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію, яка призводить до численних людських жертв та руйнувань", - заявив речник МЗСЄІ Даніел Воде.

Зазначається, що російського посла викликали, щоб "вказати російській стороні на неприпустимість порушення нашого повітряного простору".

"Росія продовжує агресивну війну проти України та ракетні обстріли сусідньої країни безпосередньо негативно впливають на громадян нашої країни", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.

У Молдові вже підтвердили вторгнення ракети у свій повітряний простір.

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