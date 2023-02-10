RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты

Фото: российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова, чтобы потребовать объяснений по поводу российской ракеты, которая пролетела над территорией страны 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Это абсолютно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

Отмечается, что российского посла вызвали, чтобы "указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства".

"Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны напрямую негативно влияют на граждан нашей страны", - сообщили в ведомстве.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты, которые летевшие из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове уже подтвердили вторжение ракеты в свое воздушное пространство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдова