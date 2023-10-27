ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова

П'ятниця 27 жовтня 2023 12:39
UA EN RU
Російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова Ілюстративне фото: російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі російському пілоту, який вбив неозброєного мешканця Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Пілота ЗС РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Новозаводського районного суду його засудили до 14 років позбавлення волі.

Російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова

Прокурор у суді довів, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Солдат намагався сховатися, але його виявив господар будинку.

Зазначається, що власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

Втім окупант умисно розстріляв потерпілого з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Нагадаємо, раніше до 15 років ув’язнення засудили десятьох зрадників, які вступили до окупаційних угруповань та воювали проти України.

Окрім того, клірика УПЦ МП засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав росіянам дані про українських бійців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Суд Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ