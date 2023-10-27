Российского пилота приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство жителя Чернигова
Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы российскому пилоту, который убил невооруженного жителя Чернигова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Пилота ВС РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Приговором Новозаводского районного суда его приговорили к 14 годам лишения свободы.
Прокурор в суде доказал, что 5 марта 2022 пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Солдат пытался скрыться, но обнаружил хозяина дома.
Отмечается, что владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права.
Впрочем, оккупант умышленно расстрелял пострадавшего из пистолета. От полученных травм мужчина умер на месте.
Напомним, ранее к 15 годам тюрьмы приговорили десять предателей, которые вступили в оккупационные группировки и воевали против Украины.
Кроме того, клирика УПЦ МП приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал россиянам данные об украинских бойцах.
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