Российского пилота приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство жителя Чернигова

Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы российскому пилоту, который убил невооруженного жителя Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Пилота ВС РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Приговором Новозаводского районного суда его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что 5 марта 2022 пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Солдат пытался скрыться, но обнаружил хозяина дома.

Отмечается, что владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права.

Впрочем, оккупант умышленно расстрелял пострадавшего из пистолета. От полученных травм мужчина умер на месте.