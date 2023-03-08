Російського омбудсмена викрили на брехні щодо обміну українських полонених

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Україна нібито відмовилась повертати 70 своїх громадян під час останнього обміну полоненими. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними відомства, Москалькова опублікувала список з 70 осіб, які ніби то не було звільнено з полону. Однак Москалькова не є тією особою, яка впливає на перемовинах під час обмінів.

Окрім того, вона жодного разу не згадала про жорстоке вбивство українського військового за слова "Слава Україні".

"Тетяна Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства. Вона жодним словом не прохопилася про резонансну позасудову страту українського беззбройного воїна, водночас шукає відмовки для того, щоби пояснити російському суспільству відсутність прогресу у поверненні власних військовополонених", - сказано в повідомленні.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що завдяки опублікованому списку Україна дізналась імена громадян, які знаходяться у полоні.

"Позитив у публікації прізвищ наших захисників один - ми завдяки цьому знаємо, що в полоні у ворога знаходяться перелічені воїни. Адже Росія робить усе можливе, щоби приховати від України факт перебування в полоні наших оборонців", - сказав він.

Лубінець зауважив, що в тому списку також присутні імена людей, яких Україна вже повернула додому. Це ще раз підтверджує неправдивість слів Москалькової.