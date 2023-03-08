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Российского омбудсмена разоблачили на лжи об обмене украинских пленных

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 19:29
Российского омбудсмена разоблачили на лжи об обмене украинских пленных Фото: российский омбудсмен Татьяна Москалькова (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Украина якобы отказалась возвращать 70 своих граждан во время последнего обмена пленными. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными.

По данным ведомства, Москалькова опубликовала список из 70 человек, которые якобы не были освобождены из плена. Однако Москалькова не является лицом, которое влияет на переговоры во время обменов.

Кроме того, она ни разу не упомянула о жестоком убийстве украинского военного за слова "Слава Украине".

"Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, в то же время ищет отговорки для того, чтобы объяснить российскому обществу отсутствие прогресса в возвращении собственных военнопленных".

В то же время, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что благодаря опубликованному списку Украина узнала имена граждан, находящихся в плену.

"Позитив в публикации фамилий наших защитников один – мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников", – сказал он.

Лубинец отметил, что в этом списке также присутствуют имена людей, которых Украина уже вернула домой. Это еще раз подтверждает ложность слов Москальковой.

Напомним, 7 марта состоялся обмен пленными, в ходе которого Украина вернула из плена 130 своих защитников. При этом почти все имеют ранения или тяжелые заболевания.

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