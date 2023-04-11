ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російського омбудсмена вигнали з Європейської мережі націнституцій з прав людини

Новость на русском →
Росія, Вівторок 11 квітня 2023 17:07
Російського омбудсмена вигнали з Європейської мережі націнституцій з прав людини Фото: омбудсман РФ, Тетяна Москалькова (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 квітня, російського омбудсмена Тетяну Москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення Інституції Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI", - повідомив Лубінець.

За його словами, це перший інцидент за історію існування об’єднання, коли було виключено одного із членів.

Український омбудсмен повідомив, що підставою проведення голосування стало те, що Москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.

"Під час свого виступу омбудсмен Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", - додав він.

Нагадаємо, в березня російського омбудсмена викрили на брехні щодо обміну українських полонених.

Незадовго до того ЄС запровадив санкції проти Москалькової, через її причетність до депортації українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація діти
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року