Российского омбудсмена выгнали из Европейской сети нацинституций по правам человека

Сегодня, 11 апреля, российский омбудсмен Татьяна Москалькова была исключена из членов Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение Институции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из членов ENNHRI", - сообщил Лубинец.

По его словам, это первый инцидент за историю существования объединения, когда был исключен один из членов.

Украинский омбудсмен сообщил, что основанием проведения голосования стало то, что Москалькова осуществляла свою деятельность способом и вопреки целям, определенным Уставом ENNHRI.

"Во время своего выступления омбудсмен Российской Федерации заявила о выходе из Европейской сети национальных институтов по правам человека, наверняка предчувствуя негативный результат голосования для их института. Также использовала нарративы российской пропаганды о биолаборатории США в Украине и упоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов, что слышать от представителя страны-агрессора было очень странно", - добавил он.

Напомним, в марте российского омбудсмена разоблачили на лжи об обмене украинских пленных.

Незадолго до того ЕС ввел санкции против Москальковой из-за ее причастности к депортации украинских детей.

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