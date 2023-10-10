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З російського модуля на МКС втретє за рік стався великий витік

Фото: на МКС стався витік з російського модуля (NASA)
Автор: Максим Шушко

У російському модулі, прикріпленому до Міжнародної космічної станції, стався витік, що призвело до викиду рідини в космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цей витік охолоджуючої рідини є третім великим витоком з російського апарату, який стався на МКС за останні 12 місяців. У грудні NASA довелося відкласти вихід у відкритий космос після того, як капсула РФ "Союз", яка тоді була пристикована до космічної станції, почала витікати охолоджувачем.

В Роскосмосі зявили, що витік пов’язаний із контуром зовнішнього резервного радіатора в модулі "Наука" і що основний тепловий контур нібито працює нормально. У попередніх двох витоках вони звинуваували зовнішні фактори. 

Росія на МКС

На початку цього року на російському кораблі "Прогрес", що приєднаний до Міжнародної космічної станції двічі виникали проблеми з герметизацією. Він стався після подібного інциденту з російським космічним кораблем МС-22 "Союз", який доставив трьох астронавтів на МКС та повинен був повернути їх додому.

Також, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) наприкінці 2022 року скасувало вихід астронавтів МКС у відкритий космос через російське космічне сміття.

 

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МКСРосійська ФедераціяКосмічний корабель