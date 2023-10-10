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Из российского модуля на МКС в третий раз за год произошла большая утечка

Фото: на МКС произошла утечка из российского модуля (NASA)
Автор: Максим Шушко

В российском модуле, прикрепленном к Международной космической станции, произошла утечка, что привело к выбросу жидкости в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эта утечка охлаждающей жидкости является третьей большой утечкой из российского аппарата, которая произошла на МКС за последние 12 месяцев. В декабре NASA пришлось отложить выход в открытый космос после того, как капсула РФ "Союз", тогда была пристыкована к космической станции, начала вытекать охладителем.

В Роскосмосе обнаружили, что утечка связана с контуром внешнего резервного радиатора в модуле "Наука" и что основной тепловой контур якобы работает нормально. В предыдущих двух истоках они обвиняли внешние факторы.

Россия на МКС

В начале этого года на российском корабле "Прогресс", присоединенном к Международной космической станции, дважды возникали проблемы с герметизацией. Он произошел после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС и должен был вернуть их домой.

Также, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в конце 2022 года отменило выход астронавтов МКС в открытый космос из-за российского космического мусора.

 

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