На МКС вдруге за два місяці стався витік з російського корабля "Прогрес"

На російському кораблі "Прогрес", що приєднаний до МКС вже вдруге за два місяці виникли проблеми з герметизацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space .

Диспетчери польоту в Москві помітили "розгерметизацію" в роботизованому вантажному кораблі "Прогрес 82". Витік стався вже вдруге за два місяці з російського космічного корабля, який пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Представники NASA повідомили, що розгерметизація сталася в системі охолодження корабля "Прогрес 82".

"Причина втрати теплоносія в космічному кораблі "Прогрес 82" з’ясовується. Люки між "Прогресом 82" і станцією відкриті, а температура і тиск на борту станції нормальні... Екіпажу, який був поінформований про витік контуру охолодження, нічого не загрожує, і він продовжує звичайну роботу космічної станції", - заявили представники NASA.