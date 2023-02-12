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На МКС вдруге за два місяці стався витік з російського корабля "Прогрес"

Новость на русском →
США, Неділя 12 лютого 2023 17:47
На МКС вдруге за два місяці стався витік з російського корабля "Прогрес" Фото: на російському космічному вантажному кораблі, що приєднаний до МКС стався витік (flickr.com/astro_alex/)
Автор: Каріна Левицька

На російському кораблі "Прогрес", що приєднаний до МКС вже вдруге за два місяці виникли проблеми з герметизацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.

Диспетчери польоту в Москві помітили "розгерметизацію" в роботизованому вантажному кораблі "Прогрес 82". Витік стався вже вдруге за два місяці з російського космічного корабля, який пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Представники NASA повідомили, що розгерметизація сталася в системі охолодження корабля "Прогрес 82".

"Причина втрати теплоносія в космічному кораблі "Прогрес 82" з’ясовується. Люки між "Прогресом 82" і станцією відкриті, а температура і тиск на борту станції нормальні... Екіпажу, який був поінформований про витік контуру охолодження, нічого не загрожує, і він продовжує звичайну роботу космічної станції", - заявили представники NASA.

Зазначимо, що російський корабель прибув на МКС 28 жовтня 2022 року та мав відправитися 17 лютого. Проте, у зв'язку з ситуацією, що виникла, нарізі невідомо, чи відправиться вантажний корабель у цю дату, чи диспетчери польоту протримають його довше, ніж спочатку планувалося, щоб продовжити розслідування витоку.

Нагадаємо, витік на кораблі "Прогресом 82" стався після подібного інциденту з російським космічним кораблем МС-22 "Союз", який доставив трьох астронавтів на МКС у вересні та повинен був повернути їх додому в березні.

Проте, 14 грудня з корабля "Союз МС-22" витекла вся охолоджуюча рідина, й російські диспетчери зрештою віднесли це до очевидного удару мікрометеорита. Тепер транспортний засіб непридатний для перевезення астронавтів, за винятком випадків надзвичайної ситуації на борту МКС, тому Роскосмос планує запустити інший Союз пізніше цього місяця замість нього.ні.

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