Російського мільярдера заарештували за вбивство 20-річної давнини: що відомо

Зазначається, що Сулейманова затримали у власному будинку на Рубльовці - в елітному районі Москви, де мешкають багатії та державні чиновники високого рангу. В домі провели обшуки, самого мільярдера вже помістили у СІЗО.

Сулейманова підозрюють у вбивстві, яке сталося ще у 2004 році - тоді невідомими було вбито колишнього голову Федеральної служби фінансового оздоровлення та банкрутства Георгія Таля.

Також мільярдера родом з Дагестану перевіряють на причетність до вбивства, якому вже понад 25 років. Мова йде про вбивство голови профспілкового комітету авіакомпанії "Внуковские авиалинии" Геннадія Борисова у 1999 році.

За версією слідства, Сулейманов замовив вбивство Таля, а до цього - вбивство Борисова. Разом із Сулеймановим у справі проходили ще двоє осіб - Мухамед та Абакар Дарбішеви. Цікаво, що останній під час затримання у Підмосков'ї нібито "помер від серцевого нападу".