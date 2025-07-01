Азербайджан провів облаву на Sputnik: сімох затримали, порушено кримінальну справу
Сімох людей затримали під час обшуку в офісі Sputnik у Баку. МВС Азербайджану порушило кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Qafqazinfo.
Як повідомляють, у Баку семеро працівників агентства "Sputnik Азербайджан" (відділення російського держагентства "Россия сегодня") стали фігурантами кримінальної справи.
Двоє з них заарештовані, ще п’ятеро - притягнуті до відповідальності.
Правоохоронці провели обшуки в офісі агентства в межах оперативно-розшукових заходів.
За даними видання, справа стосується шахрайства, незаконного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
У МВС повідомили, що слідчі дії тривають, подробиці наразі не розголошуються.
Що передувало
Нагадаємо,що у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан".
Це сталося після рейдів російських силовиків у Єкатеринбурзі, де загинули кілька азербайджанців та ще десятки осіб затримали.
У лютому цього року уряд Азербайджану ухвалив рішення призупинити діяльність Sputnik як філії російського агентства "Россия сегодня".
Це рішення було мотивоване необхідністю забезпечити паритет у роботі між азербайджанськими державними медіа за кордоном та іноземними журналістами, що працюють у країні.
Зокрема, кількість журналістів "Sputnik Азербайджан" у Баку мала відповідати чисельності співробітників азербайджанського агентства AZERTAC у Росії.
Однак редакція та колектив Sputnik не виконали ці вимоги і продовжували працювати, що стало підставою для проведення правоохоронної операції.
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