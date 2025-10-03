ua en ru
Російського мільярдера заарештували за вбивство 20-річної давнини: що відомо

Росія, П'ятниця 03 жовтня 2025 19:27
Російського мільярдера заарештували за вбивство 20-річної давнини: що відомо Ілюстративне фото: Сулейманова затримали у його будинку біля Москви (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Росії затримали тіньового олігарха Ібрагіма Сулейманова за підозрою в організації вбивства понад 20-річної давнини. Йдеться про вбивство колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення та банкрутства Георгія Таля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання ТАСС та "Медуза".

Зазначається, що Сулейманова затримали у власному будинку на Рубльовці - в елітному районі Москви, де мешкають багатії та державні чиновники високого рангу. В домі провели обшуки, самого мільярдера вже помістили у СІЗО.

Сулейманова підозрюють у вбивстві, яке сталося ще у 2004 році - тоді невідомими було вбито колишнього голову Федеральної служби фінансового оздоровлення та банкрутства Георгія Таля.

Також мільярдера родом з Дагестану перевіряють на причетність до вбивства, якому вже понад 25 років. Мова йде про вбивство голови профспілкового комітету авіакомпанії "Внуковские авиалинии" Геннадія Борисова у 1999 році.

За версією слідства, Сулейманов замовив вбивство Таля, а до цього - вбивство Борисова. Разом із Сулеймановим у справі проходили ще двоє осіб - Мухамед та Абакар Дарбішеви. Цікаво, що останній під час затримання у Підмосков'ї нібито "помер від серцевого нападу".

Хто такий Сулейманов

Дагестанець Ібрагім Сулейманов відомий, як "тіньовий мільярдер" та зять Платона Лебедєва, колишнього бізнес-партнера ексолігарха Михайла Ходорковського. Ходорковський втік з Росії та перебуває в опозиції російській владі.

Сулейманов та його брат Расул - бенефіціари великої IT-компанії "Сирена-тревел", яка є найбільшим російським постачальником IT-продукції для цивільної авіації.

Наприклад, ця компанія володіє системою Leonardo. Система забезпечує в російських аеропортах та авіакомпаніях управління розкладом перельотів та продажами авіаквитків. Понад 80% квитків на літаки продаються через "Сирена-тревел".

Окрім цього, Сулейманов був партнером мільярдера і члена Ради Федерації Сулеймана Керімова в "Росавіаконсорціумі". Ця компанія - акціонер згаданих вище "Внуковских авиалиний". Також Сулейманов встиг побувати заступником голови Російської футбольної прем'єр-ліги.

Цікаво, що у 2007 році він вже побував під судом. Тоді заарештованого у 2004 році Сулейманова засудили до 11 років позбавлення волі, звинувативши у шахрайстві та відмиванні грошей.

Скандал з Азербайджаном

Зазначимо, 1 липня у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан". Обшуки пройшли після того, як у Єкатеринбургу внаслідок рейду російських силовиків через тортури та побиття загинули кілька азербайджанців, а десятки людей були затримані.

При цьому росіяни вказали, що закатовані загинули нібито "внаслідок серцевого нападу". Схожу причину силовики вказали у висновку про загибель одного з фігурантів справи Сулейманова.

