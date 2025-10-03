Российского миллиардера арестовали за убийство 20-летней давности: что известно
В России задержали теневого олигарха Ибрагима Сулейманова по подозрению в организации убийства более 20-летней давности. Речь идет об убийстве бывшего главы Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Георгия Таля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания ТАСС и"Медуза".
Отмечается, что Сулейманова задержали в собственном доме на Рублевке - в элитном районе Москвы, где живут богачи и государственные чиновники высокого ранга. В доме провели обыски, самого миллиардера уже поместили в СИЗО.
Сулейманова подозревают в убийстве, которое произошло еще в 2004 году - тогда неизвестными был убит бывший глава Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Георгий Таля.
Также миллиардера родом из Дагестана проверяют на причастность к убийству, которому уже более 25 лет. Речь идет об убийстве председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова в 1999 году.
По версии следствия, Сулейманов заказал убийство Таля, а до этого - убийство Борисова. Вместе с Сулеймановым по делу проходили еще два человека - Мухамед и Абакар Дарбишевы. Интересно, что последний при задержании в Подмосковье якобы "умер от сердечного приступа".
Кто такой Сулейманов
Дагестанец Ибрагим Сулейманов известен, как "теневой миллиардер" и зять Платона Лебедева, бывшего бизнес-партнера экс-олигарха Михаила Ходорковского. Ходорковский бежал из России и находится в оппозиции российским властям.
Сулейманов и его брат Расул - бенефициары крупной IT-компании "Сирена-тревел", которая является крупнейшим российским поставщиком IT-продукции для гражданской авиации.
Например, эта компания владеет системой Leonardo. Система обеспечивает в российских аэропортах и авиакомпаниях управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов. Более 80% билетов на самолеты продаются через "Сирена-тревел".
Кроме этого, Сулейманов был партнером миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в "Росавиаконсорциуме". Эта компания - акционер упомянутых выше "Внуковских авиалиний". Также Сулейманов успел побывать заместителем председателя Российской футбольной премьер-лиги.
Интересно, что в 2007 году он уже побывал под судом. Тогда арестованного в 2004 году Сулейманова приговорили к 11 годам лишения свободы, обвинив в мошенничестве и отмывании денег.
Скандал с Азербайджаном
Отметим, 1 июля в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан". Обыски прошли после того, как в Екатеринбурге в результате рейда российских силовиков из-за пыток и избиения погибли несколько азербайджанцев, а десятки людей были задержаны.
При этом россияне указали, что замученные погибли якобы "в результате сердечного приступа". Похожую причину силовики указали в заключении о гибели одного из фигурантов дела Сулейманова.