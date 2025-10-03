Российского миллиардера арестовали за убийство 20-летней давности: что известно

В России задержали теневого олигарха Ибрагима Сулейманова по подозрению в организации убийства более 20-летней давности. Речь идет об убийстве бывшего главы Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Георгия Таля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания ТАСС и "Медуза ".

Отмечается, что Сулейманова задержали в собственном доме на Рублевке - в элитном районе Москвы, где живут богачи и государственные чиновники высокого ранга. В доме провели обыски, самого миллиардера уже поместили в СИЗО.

Сулейманова подозревают в убийстве, которое произошло еще в 2004 году - тогда неизвестными был убит бывший глава Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Георгий Таля.

Также миллиардера родом из Дагестана проверяют на причастность к убийству, которому уже более 25 лет. Речь идет об убийстве председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова в 1999 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал убийство Таля, а до этого - убийство Борисова. Вместе с Сулеймановым по делу проходили еще два человека - Мухамед и Абакар Дарбишевы. Интересно, что последний при задержании в Подмосковье якобы "умер от сердечного приступа".