Без російського газу: як припинення транзиту через Україну позначиться на цінах в Європі

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, очікування зростання цін на газ через припинення транзиту дещо перебільшені, оскільки цей ризик уже спрацював. Адже про ймовірність припинення постачання газу через Україну говорять щонайменше кілька місяців.

"На мій погляд, ціни на газ у Європі вже включають ризики припинення українського транзиту. І з диверсифікацією його поставок проблем немає, як і з рівнем заповнення газових сховищ в ЄС (на 1 листопада вони були заповнені на 95% - ред.). Тому подальшого суттєвого підвищення цін на газ не варто очікувати", - сказав він у коментарі виданню.

Санкції США щодо Газпромбанку також знизили ймовірність не лише закупівлі газу, а й будь-якої іншої співпраці з РФ в енергетичній сфері. Вони були введені на початку листопада і практично відразу ж викликали реакцію країн, які щільно працюють з Москвою в енергетичній сфері, зокрема Угорщини, Словаччини та Туреччини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав санкції "замахом на суверенітет Угорщини". Туреччина просить скасувати санкції щодо Газпромбанку, побоюючись, що не зможе платити за російський газ, який становить майже 42% від імпорту.

Санкції США обмежують прямі платежі за постачання енергоносіїв. Але в РФ, напевно, шукатимуть обхідні інструменти для продовження торгівлі.

Як зазначив Омельченко негативний вплив від санкцій, неминучий - насамперед для покупців газу. Вони негативно позначаться на продажах трубопровідного газу до Угорщини, Туреччини, Сербії та Словаччини через "Турецький потік", а також на реалізації СПГ у Європі. Російським компаніям доведеться шукати інші банки та інші схеми розрахунків у твердій валюті (долар, євро)", - зазначив Омельченко.