Без российского газа: как прекращение транзита через Украину отразится на ценах в Европе

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, ожидания роста цен на газ из-за прекращения транзита несколько преувеличены, поскольку этот риск уже сработал. Ведь о вероятности прекращения поставок газа через Украину говорят по меньшей мере несколько месяцев.

"По моему мнению, цены на газ в Европе уже включают риски прекращения украинского транзита. И с диверсификацией его поставок проблем нет, как и с уровнем заполнения газовых хранилищ в ЕС (на 1 ноября они были заполнены на 95% - ред.). дальнейшего существенного повышения цен на газ не следует ожидать", - сказал он в комментарии изданию.

Санкции США в отношении Газпромбанка также снизили вероятность не только закупки газа, но и любого другого сотрудничества с РФ в энергетической сфере. Они были введены в начале ноября и практически сразу же вызвали реакцию стран, плотно работающих с Москвой в энергетической сфере, включая Венгрию, Словакию и Турцию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал санкции "покушением на суверенитет Венгрии". Турция просит отменить санкции в отношении Газпромбанка, опасаясь, что не сможет платить за российский газ, составляющий почти 42% от импорта.

Санкции США ограничивают прямые платежи за поставку энергоносителей. Но в РФ наверняка будут искать обходные инструменты для продолжения торговли.

Как отметил Омельченко негативное влияние от санкций, неизбежно – прежде всего для покупателей газа. Они негативно отразятся на продажах трубопроводного газа в Венгрию, Турцию, Сербию и Словакию из-за "Турецкий поток", а также реализации СПГ в Европе. Российским компаниям придется искать другие банки и другие схемы расчетов в твердой валюте (доллар, евро)", - отметил Омельченко.