На російсько-грузинському кордоні знову застрягла група українців, - ЗМІ
Близько 20 громадян України не можуть перетнути російсько-грузинський сухопутний кордон через проблеми з документами. Більшість із них - колишні ув'язнені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказа".
Вони перебувають у буферній зоні на території грузинського КПП.
Громадянин України Андрій Суржко розповів, що перебуває на кордоні вже три тижні.
"Хочу потрапити в Україну. Мені погано: виразка шлунка, викликав швидку, обмежилися знеболювальним. Я потребую лікування. Не знаю, що мені робити", - каже Суржко.
За його словами, серед застряглих на кордоні є хворі на туберкульоз, вони сплять на підлозі в підвалі.
Таке трапляється не вперше
19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких загарбники незаконно вивезли в Росію перед відступом з окупованих районів регіону.
Уже 27 серпня повідомлялося, що грузинська влада все ж таки пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, яких було примусово вивезено окупаційною російською владою до РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.