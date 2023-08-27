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Грузія впустила колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких насильно вивезли до РФ

Грузія, Неділя 27 серпня 2023 20:25
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Грузія впустила колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких насильно вивезли до РФ Фото: Грузія впустила колишніх ув'язнених українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Грузинська влада все ж пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, що були примусово вивезені окупаційною російською владою до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нова газета Європа".

За даними видання, зараз правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Колишні українські в'язні, насильно вивезені російськими військовими з Херсона, уже тиждень жили у Верхньому Ларсі між Росією та Грузією

Що передувало

У ніч із 16 на 17 серпня грузинські прикордонники не впустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких Росія вивезла на свою територію перед відступом.

У вересні минулого року, незадовго до відступу російської армії з Херсона, окупаційна влада вивезла з херсонських в'язниць через Крим близько 2500 ув'язнених. Більшість із них відправили в колонії на півдні Росії, де вони продовжували відбувати терміни, призначені українськими судами.

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