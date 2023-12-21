На российско-грузинской границе снова застряла группа украинцев, - СМИ

Около 20 граждан Украины не могут пересечь российско-грузинскую сухопутную границу из-за проблем с документами. Большинство из них - бывшие заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Эхо Кавказа ".

Они находятся в буферной зоне на территории грузинского КПП.

Гражданин Украины Андрей Суржко рассказал, что находится на границе уже три недели.

"Хочу попасть в Украину. Мне плохо: язва желудка, вызвал скорую, ограничились обезболивающим. Я нуждаюсь в лечении. Не знаю, что мне делать", - говорит Суржко.

По его словам, среди застрявших на границе есть больные туберкулезом, они спят на полу в подвале.

Такое случается не впервые

19 августа стало известно, что грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых захватчики незаконно вывезли в Россию перед отступлением из оккупированных районов региона.

Уже 27 августа сообщалось, что грузинские власти все же пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ.