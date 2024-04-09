"Російський закон не пройде". У Грузії протестують проти скандальної ініціативи

Учасники акції протесту розпочали "Марш свободи" у напрямку будівлі парламенту. Вони викрикують гасла: "Так Європі! Ні російському закону!"; "Ми обираємо Європу, Грузія ніколи не буде Росією! Разом захистимо перемогу 9 квітня!"

Фото: протести у Грузії (twitter.com/soldier_fella)

До такого маршу приєдналися лідери опозиційних партій, представники неурядових організацій, представники сфери культури. У руках учасників - прапори Грузії та Євросоюзу.

Лідер опозиційної партії "Лело" Мамука Хазарадзе під час протестів заявив, що "російський закон" не пройде парламент, з якою б інтерпретацією його туди не внесла правляча партія "Грузинська мрія".

"Він (законопроект - ред.) служить для придушення вільного голосу. Це вигаданий важіль для контролю над телеканалами, медіа. У такій країні, як Грузія, не зможуть контролювати свободу", - додав Хазарадзе.