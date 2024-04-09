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"Российский закон не пройдет". В Грузии протестуют против скандальной инициативы

Фото: в Грузии протестуют против законопроекта "об иноагентах" (twitter.com/soldier_fella)
Автор: Иван Носальский

В Тбилиси, столице Грузии, сегодня, 9 апреля, проходят протесты против законопроекта об "иностранных агентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн".

Участники акции протеста начали "Марш свободы" в направлении здания парламента. Они выкрикивают лозунги: "Да Европе! Нет российскому закону!"; "Мы выбираем Европу, Грузия никогда не будет Россией! Вместе защитим победу 9 апреля!".

 

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/soldier_fella)

К такому маршу присоединились лидеры оппозиционных партий, представители неправительственных организаций, представители сферы культуры. В руках у участников - флаги Грузии и Евросоюза. 

Лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе в ходе протестов заявил, что "российский закон" не пройдет парламент, с какой бы интерпретацией его туда не внесла правящая партия "Грузинская мечта".

"Он (законопроект - ред.) служит для подавления свободного голоса. Это придуманный рычаг для контроля над телеканалами, медиа. В такой стране, как Грузия, не смогут контролировать свободу", - добавил Хазарадзе. 

Что предшествовало

Напомним, еще в марте 2023 года партия грузинский парламент принял законопроект "об иноагентах" в первом чтении. Документ предусматривает, что под контроль могут быть взяты любые организации и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа. Их хотели принудить зарегистрироваться в отдельном реестре.

Аналогичный закон уже принят в России, где им пользуются как рычагом влияния.

После этого в Грузии начались масштабные протесты против принятия такого законопроекта. Под давлением партия "Грузинская мечта" отозвала инициативу из парламента.

На прошлой неделе грузинские депутаты возобновили процесс рассмотрения законопроекта "об иноагентах".

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