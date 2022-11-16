UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі, - ЗМІ

Ілюстративне фото: російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

Російський солдат Микита Чибрін, військова частина якого перебувала у Бучі, зміг виїхати до Іспанії та готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За його словами, Чибрін служив у військовій частині №51460 - 64 мотострілецькій бригаді, яка дислокується у селі Князі-Волконське Хабаровського краю. Члени цього підрозділу, за даними української розвідки, чинили масові вбивства мирних українців у Бучі.

Осєчкін додає, що Чибріна "обманним шляхом" перекинули в Україну і він кілька місяців перебував у тиловій службі. Пізніше він зміг втекти із зони бойових дій до Росії, потім з РФ до Казахстану, а звідти він поїхав до Мадрида.

"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії", - зазначає засновник Gulagu.net.

При цьому він уточнив, що Чибрін не брав участі у бойових діях та не вбивав українців.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена російських окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі. Йдеться про 64-у окрему мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаВійська РФВійна Росії проти України