Російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі, - ЗМІ

За його словами, Чибрін служив у військовій частині №51460 - 64 мотострілецькій бригаді, яка дислокується у селі Князі-Волконське Хабаровського краю. Члени цього підрозділу, за даними української розвідки, чинили масові вбивства мирних українців у Бучі.

Осєчкін додає, що Чибріна "обманним шляхом" перекинули в Україну і він кілька місяців перебував у тиловій службі. Пізніше він зміг втекти із зони бойових дій до Росії, потім з РФ до Казахстану, а звідти він поїхав до Мадрида.

"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії", - зазначає засновник Gulagu.net.

При цьому він уточнив, що Чибрін не брав участі у бойових діях та не вбивав українців.