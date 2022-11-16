Российский военный согласился дать показания о преступлениях оккупантов в Буче, - СМИ

По его словам, Чибрин служил в военной части №51460 - 64 мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Члены этого подразделения, по данным украинской разведки, совершали массовые убийства мирных украинцев в Буче.

Осечкин добавляет, что Чибрина “обманным путем” перебросили в Украину и он несколько месяцев находился в тыловой службе. Позже он смог сбежать из зоны боевых действий в Россию, и потом из РФ в Казахстан, а оттуда он уехал в Мадрид.

"Никита был в подразделении связи и обладает важной информацией, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН, и не хочет возвращаться в Россию", - отмечает основатель Gulagu.net.

При этом он уточнил, что Чибрин не принимал участия в боевых действиях и не убивал украинцев.