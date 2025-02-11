Російський військовий літак порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався у вівторок, 11 лютого, о 14:09 над східною частиною Гданської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі соцмережі Х.
Як зазначили у польському командуванні, причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. Він "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".
"За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.
Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.
Нагадаємо, у грудні 2024 року ми повідомляли, що Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.
Того ж місяця російські військові літаки були помічені в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі й не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.
Перед цим Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Однак борт РФ не порушив повітряний простір Британії.
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