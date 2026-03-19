Російський винищувач порушив повітряний простір НАТО: чим закінчився інцидент
Російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії та не реагував на команди місцевих диспетчерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Зазначається, що у середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо до повітряного простору Естонії увійшов російський винищувач Су-30, який перебував у ньому близько хвилини.
На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.
За даними ВПС Естонії, у російського винищувача був відсутній план польоту та двосторонній радіозв'язок із естонською службою авіасполучення.
На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити протест та вручити ноту у зв'язку з порушенням повітряного простору.
У Талліні додають, що це перше порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації цього року.
Що кажуть у МЗС України
"Постійні порушення Росією повітряного простору НАТО є ще одним нагадуванням про те, що її агресія поширюється далеко за межі України", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга.
За його словами, Україна рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок і висловлює повну солідарність з Естонією.
"До таких провокацій має бути нульова толерантність. РФ повинна зіткнутися з постійним тиском і нести відповідальність, тоді як союзники залишаються єдиними у захищенні нашої колективної безпеки", - додав він.
Росія випробовує НАТО?
Нагадаємо, раніше три російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії.
Інцидент стався через кілька тижнів після порушень повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками, а військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.
За словами президента України Володимира Зеленського, своїми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти і хоче відвернути увагу від війни в Україні.