ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російський винищувач порушив повітряний простір НАТО: чим закінчився інцидент

14:07 19.03.2026 Чт
2 хв
Як довго російський літак перебував над країною НАТО?
aimg Костянтин Широкун
Фото: російський винищувач порушив повітряний простір НАТО (росЗМІ)

Російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії та не реагував на команди місцевих диспетчерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що у середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо до повітряного простору Естонії увійшов російський винищувач Су-30, який перебував у ньому близько хвилини.

На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

За даними ВПС Естонії, у російського винищувача був відсутній план польоту та двосторонній радіозв'язок із естонською службою авіасполучення.

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити протест та вручити ноту у зв'язку з порушенням повітряного простору.

У Талліні додають, що це перше порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації цього року.

Що кажуть у МЗС України

"Постійні порушення Росією повітряного простору НАТО є ще одним нагадуванням про те, що її агресія поширюється далеко за межі України", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок і висловлює повну солідарність з Естонією.

"До таких провокацій має бути нульова толерантність. РФ повинна зіткнутися з постійним тиском і нести відповідальність, тоді як союзники залишаються єдиними у захищенні нашої колективної безпеки", - додав він.

Росія випробовує НАТО?

Нагадаємо, раніше три російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії.

Інцидент стався через кілька тижнів після порушень повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками, а військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.

За словами президента України Володимира Зеленського, своїми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти і хоче відвернути увагу від війни в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Естонія
Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
