Російський винищувач намагався завадити польоту польського літака над Чорним морем

Зазначається, що повітряний інцидент стався у п'ятницю, 5 травня, вдень близько 13.20 за місцевим часом.

Літак Let L-410 Turbolet є універсальним, легким багатоцільовим двомоторним літаком для місцевих повітряних ліній.

"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", - вказується в заяві відомства.

Після таких дій два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, були попереджені Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні.

"Хоча чотири літаки були готові втрутитися будь-якої миті, в їхньому втручанні не було необхідності", - розповіли в румунському Міноборони.

Також у публікації повідомляють, що польський екіпаж діяв спокійно та професійно "в ситуації, безвідповідально створеній російським пілотом, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35".

Так, польський L410 Turbolet зміг благополучно приземлитися у районі аеропорту Михайла Когелнічана. Ніхто з членів екіпажу на борту польського літака у цьому інциденті не постраждав.

Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для розслідування всіх обставин цього інциденту.

"Зовсім неприйнятна агресивна поведінка, подібна до тієї, яку продемонстрував бойовий літак Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні", - наголошують у Міноборони Румунії.

Також у військовому відомстві додали, що цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного підходу РФ у Чорному морі.