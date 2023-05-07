Российский истребитель пытался помешать полету польского самолета над Черным морем

Отмечается, что воздушный инцидент произошел в пятницу, 5 мая, днем около 13:20 по местному времени.

Самолет Let L-410 Turbolet является универсальным, легким многоцелевым, двухмоторным самолетом для местных воздушных линий.

"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами", - указывается в заявлении ведомства.

После таких действий два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были предупреждены Объединенным центром воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне.

"Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, в их вмешательстве не было необходимости", - рассказали в румынском Минобороны.

Также в публикации сообщают, что польский экипаж действовал спокойно и профессионально "в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет, после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35".

Так, польский L410 Turbolet смог благополучно приземлиться в районе аэропорта Михаила Когэлничану. Никто из членов экипажа на борту польского самолета в этом инциденте не пострадал.

Румынские власти находятся в контакте с Frontex и польскими властями для расследования всех обстоятельств этого инцидента.

"Совершенно неприемлемо агрессивное поведение, подобное тому, которое продемонстрировал боевой самолет Российской Федерации в отношении невооруженного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в Черноморском бассейне", - подчеркивают в Минобороны Румынии.

Также в военном ведомстве добавили, что данный инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода РФ в Черном море.