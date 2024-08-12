Російський відпочинок під ракетами: партизани в Сочі виявили систему "Панцирь" на пляжі

Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.

"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.

Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.