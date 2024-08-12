Російський відпочинок під ракетами: партизани в Сочі виявили систему "Панцирь" на пляжі

Партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1". Її розмістили прямо на пляжі для відпочивальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.
"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.
Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.
Варто зауважити, що росіяни вже не вперше розміщують свою військову техніку буквально над головами туристів на пляжах.
Зокрема, до такої тактики загарбники також активно вдаються в окупованому Криму, адже відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку на тлі постійних визвольних ударів українських сил оборони.
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