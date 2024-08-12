Российский отдых под ракетами: партизаны в Сочи обнаружили систему "Панцирь" на пляже

Отмечается, что агент движения сопротивления зафиксировал размещение системы противовоздушной обороны у пляжа Куба в Сочи.

"Из-за опасений ракетных атак россияне особо не выбирают места размещения военных объектов и пляж, куда люди приезжают на отдых, этому не помеха", - говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что они со своей стороны продолжают фиксировать военные объекты для дальнейшего выведения их из строя.