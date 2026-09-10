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Російський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана про поранення і протезування ветеранів

15:55 10.09.2026 Чт
2 хв
Робота художника переосмислювала фізичну та психологічну цілісність людини після травми
aimg Василина Копитко
Російський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана про поранення і протезування ветеранів Інсталяція зберігалась на складі, який атакувала Росія (фото: instagram.com.nikita.kadan)
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Російський удар знищив склад на околиці Києва, де зберігалася інсталяція українського художника Нікіти Кадана "Нова цілісність".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Нікіти Кадана в Instagram.

Атака на склад

За словами художника, росіяни влучили у склад наприкінці липня. Відтоді команда проєкту кілька разів намагалася потрапити до руїн, щоб врятувати можливі залишки роботи, але доступ до об'єкта залишається обмеженим через нестабільність конструкції.

"Судячи зі стану самих руїн, немає жодних підстав вірити, що будь-яка частина твору могла б вціліти", - написав Кадан.

Про що була "Нова цілісність"

Нікіта Кадан створив проєкт на замовлення Ribbon International. У квітні його презентували в київському Павільйоні культури.

"Нова цілісність" - виставка про втрату, відновлення та зміну уявлень про образ тіла. Робота художника осмислює досвід поранення, ампутації, протезування та реабілітації.

Інсталяцію супроводжував звуковий ландшафт Клеменса Пула, створений на основі свідчень чотирьох ветеранів, яких опитала соціологиня Софія Лавренюк.

Російський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана про поранення і протезування ветеранівРосійський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана про поранення і протезування ветеранівІнсталяція "Нова цілісність" Нікіти Кадана (фото: instagram.com.nikita.kadan)

Раніше стало відомо, що на цьому ж складі зберігалася робота китайського художника та активіста Ай Вейвея "Три ідеально пропорційні сфери та камуфляжна форма, пофарбовані в білий колір" (Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White). Вона також була знищена внаслідок російського удару.

Читайте також про те, що Росія вкотре атакувала Київ. Вранці 10 вересня ворожий безпілотник впав у Голосіївському районі. На щастя, минулося без жертв та пошкоджень.

Раніше ми писали про те, як сили ППО відбивали нову нічну атаку РФ 10 вересня.

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