Российский удар уничтожил инсталляцию Никиты Кадана о ранении и протезировании ветеранов
Российский удар уничтожил склад на окраине Киева, где хранилась инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Новая целостность".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Никиты Кадана в Instagram.
Атака на склад
По словам художника, россияне попали в склад в конце июля. С тех пор команда проекта несколько раз пыталась попасть на склад, чтобы спасти возможные остатки работы, но доступ к объекту остается ограниченным из-за нестабильности конструкции.
"Судя по состоянию самих руин, нет никаких оснований верить, что любая часть произведения могла бы уцелеть", - написал Кадан.
О чем была "Новая цельность"
Никита Кадан создал проект по заказу Ribbon International. В апреле его презентовали в киевском павильоне культуры.
"Новая целостность" - выставка об утрате, восстановлении и изменении представлений об образе тела. Работа художника осмысливает опыт ранения, ампутации, протезирования и реабилитации.
Инсталляцию сопровождал звуковой ландшафт Клеменса Пула, созданный на основе свидетельств четырех ветеранов, опрошенных социологией Софией Лавренюк.
Инсталляция "Новая целостность" Никиты Кадана (фото: instagram.com.nikita.kadan)
Ранее стало известно, что на этом же складе хранялась работа китайского художника и активиста Ай Вэйвея "Три идеально пропорциональные сферы и камуфляжная форма, окрашенные в белый цвет" (Three Perfectly Proportioned Spheres и Camouflage Uniforms Painted White). Она также была уничтожена в результате российского удара.
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