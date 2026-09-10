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Российский удар уничтожил инсталляцию Никиты Кадана о ранении и протезировании ветеранов

15:55 10.09.2026 Чт
2 мин
Работа художника переосмысливала физическую и психологическую целостность человека после травмы
aimg Василина Копытко
Российский удар уничтожил инсталляцию Никиты Кадана о ранении и протезировании ветеранов Инсталляция хранилась на складе, который атаковала Россия (фото: instagram.com.nikita.kadan)
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Российский удар уничтожил склад на окраине Киева, где хранилась инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Новая целостность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Никиты Кадана в Instagram.

Атака на склад

По словам художника, россияне попали в склад в конце июля. С тех пор команда проекта несколько раз пыталась попасть на склад, чтобы спасти возможные остатки работы, но доступ к объекту остается ограниченным из-за нестабильности конструкции.

"Судя по состоянию самих руин, нет никаких оснований верить, что любая часть произведения могла бы уцелеть", - написал Кадан.

О чем была "Новая цельность"

Никита Кадан создал проект по заказу Ribbon International. В апреле его презентовали в киевском павильоне культуры.

"Новая целостность" - выставка об утрате, восстановлении и изменении представлений об образе тела. Работа художника осмысливает опыт ранения, ампутации, протезирования и реабилитации.

Инсталляцию сопровождал звуковой ландшафт Клеменса Пула, созданный на основе свидетельств четырех ветеранов, опрошенных социологией Софией Лавренюк.

Российский удар уничтожил инсталляцию Никиты Кадана о ранении и протезировании ветерановРоссийский удар уничтожил инсталляцию Никиты Кадана о ранении и протезировании ветерановИнсталляция "Новая целостность" Никиты Кадана (фото: instagram.com.nikita.kadan)

Ранее стало известно, что на этом же складе хранялась работа китайского художника и активиста Ай Вэйвея "Три идеально пропорциональные сферы и камуфляжная форма, окрашенные в белый цвет" (Three Perfectly Proportioned Spheres и Camouflage Uniforms Painted White). Она также была уничтожена в результате российского удара.

Читайте также о том, что Россия в очередной раз атаковала Киев. Утром 10 сентября вражеский беспилотник упал в Голосеевском районе. К счастью, обошлось без жертв и повреждений.

Ранее мы писали о том, как силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ 10 сентября.

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