Російський удар по Вишгороду забрав життя працівника Fire Point, виробника ракет "Фламінго"

Родина загиблого у критичному стані

"Під час штурму Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні. Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами", - написав Штілерман.

Він також додав, що подробиці щодо обставин удару та стану поранених уточнюються.

Пост Дениса Штілермана (скриншот)