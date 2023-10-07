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Російський удар по селу Гроза: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих

Гроза, Субота 07 жовтня 2023 19:21
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Російський удар по селу Гроза: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих Фото: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих в Грозі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція ідентифікувала тіла майже всіх загиблих після російського удару в селі Гроза Куп’янського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, слідчі відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків опрацьовують в ДНК-лабораторії "АNDE"

"Поліція ідентифікувала 48 тіл загиблих в селі Гроза", - повідомили правоохоронці.

Що відомо про ракетний удар

Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.

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