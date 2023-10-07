ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский удар по селу Гроза: полиция идентифицировала почти всех погибших

Гроза, Суббота 07 октября 2023 19:21
UA EN RU
Российский удар по селу Гроза: полиция идентифицировала почти всех погибших Фото: полиция идентифицировала почти всех погибших в Гродно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция идентифицировала тела почти всех погибших после российского удара в селе Гроза Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, следователи отобрали и обработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков обрабатывают в ДНК-лаборатории "АNDE"

"Полиция идентифицировала 48 тел погибших в селе Гроза", - сообщили правоохранители.

Что известно о ракетном ударе

Вчера российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Баллистические ракеты "Искандер" попали в кафе и магазин. На момент атаки в кафе происходили поминки за павшим военным.

Среди жертв атаки - 8-летний мальчик. Вчерашний удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Прокуратура Харьковской области показала, как выглядит место удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков окупанти Война России против Украины
NEWS
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины