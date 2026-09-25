Російський удар повністю знищив склад "Сушия" у Києві (фото)

Окупанти атакували склад з товарами мережі ресторанів японської кухні "Сушия" у Києві. Пожежа після удару знищила будівлю і всі торгові запаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби мережі ресторанів "Сушия" у Threads.
У компанії зазначили, що 25 вересня внаслідок російської атаки було знищено склад. Згоріли всі товарні запаси і пакування.
Проте, як кажуть у "Сушия", всі ресторани мережі та доставка працюють та чекають кожного гостя.
"Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу", - запевнили у компанії.
Також вони висловили щирі співчуття своїм логістичним партнерам.
Раніше РБК-Україна писало, що 25 вересня склад логістичного партнера компанії McDonald's був атакований безпілотником. Обстріл відбувся на Київщині.
Крім того, у Києві внаслідок ракетного удару зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній текстиль".