Російський удар повністю знищив склад "Сушия" у Києві (фото)

Склад "Сушия" знищено

У компанії зазначили, що 25 вересня внаслідок російської атаки було знищено склад. Згоріли всі товарні запаси і пакування.

Фото: знищений склад "Сушия" (threads.com/sushiya.ua)

Проте, як кажуть у "Сушия", всі ресторани мережі та доставка працюють та чекають кожного гостя.

"Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу", - запевнили у компанії.

Також вони висловили щирі співчуття своїм логістичним партнерам.