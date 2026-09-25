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Российский удар полностью уничтожил склад "Сушия" в Киеве (фото)

23:09 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Склад "Сушия" в Киевской области после российского удара (threads.com/sushiya.ua)

Оккупанты атаковали склад с товарами сети ресторанов японской кухни "Сушия" в Киеве. Пожар после удара уничтожил здание и все торговые запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сети ресторанов "Сушия" в Threads.

Склад "Сушия" уничтожен

В компании отметили, что 25 сентября в результате российской атаки был уничтожен склад. Сгорели все товарные запасы и упаковки.

Фото: уничтоженный состав "Сушия" (threads.com/sushiya.ua)

Однако, как говорят в "Сушии", все рестораны сети и доставка работают и ждут каждого гостя.

"Мы все сделаем для того, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу", - заверили в компании.

Также они выразили искренние соболезнования своим логистическим партнерам.

Ранее РБК-Украина писало, что 25 сентября склад логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.

Кроме того, в Киеве в результате ракетного удара потерпели значительные разрушения главное производство и логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль".

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