Российский удар полностью уничтожил склад "Сушия" в Киеве (фото)

Склад "Сушия" уничтожен

В компании отметили, что 25 сентября в результате российской атаки был уничтожен склад. Сгорели все товарные запасы и упаковки.

Фото: уничтоженный состав "Сушия" (threads.com/sushiya.ua)

Однако, как говорят в "Сушии", все рестораны сети и доставка работают и ждут каждого гостя.

"Мы все сделаем для того, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу", - заверили в компании.

Также они выразили искренние соболезнования своим логистическим партнерам.