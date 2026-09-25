Российский удар полностью уничтожил склад "Сушия" в Киеве (фото)
Оккупанты атаковали склад с товарами сети ресторанов японской кухни "Сушия" в Киеве. Пожар после удара уничтожил здание и все торговые запасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сети ресторанов "Сушия" в Threads.
Склад "Сушия" уничтожен
В компании отметили, что 25 сентября в результате российской атаки был уничтожен склад. Сгорели все товарные запасы и упаковки.
Фото: уничтоженный состав "Сушия" (threads.com/sushiya.ua)
Однако, как говорят в "Сушии", все рестораны сети и доставка работают и ждут каждого гостя.
"Мы все сделаем для того, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу", - заверили в компании.
Также они выразили искренние соболезнования своим логистическим партнерам.
Ранее РБК-Украина писало, что 25 сентября склад логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.
Кроме того, в Киеве в результате ракетного удара потерпели значительные разрушения главное производство и логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль".