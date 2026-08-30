Російський удар пошкодив виробництво PepsiCo на Миколаївщині

Внаслідок обстрілу було пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії зазначили, що потраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар PepsiCo Україна.
29 серпня внаслідок обстрілу пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії підтвердили відсутність постраждалих.
"Безпека наших співробітників - наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає", - ідеться в коментарі компанії.
Наразі PepsiCo оцінює повний масштаб наслідків і вживає заходів, щоб відновити постачання продукції клієнтам та споживачам в Україні.
У Миколаївській області компанія має два виробничі комплекси - зі снеків та напоїв. PepsiCo посідає провідні позиції на ринку соків із брендами "Сандора" та "Садочок", а також до неї входять газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda й холодний чай Lipton Ice Tea.
Нагадаємо, останніми днями під ударами РФ опинилася низка українських підприємств. Лише 27-28 серпня росіяни атакували об'єкти бізнесу - серед постраждалих "Епіцентр", "Нова пошта", лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в Запоріжжі та інші компанії.