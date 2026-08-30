Російський удар пошкодив виробництво PepsiCo на Миколаївщині

29 серпня внаслідок обстрілу пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії підтвердили відсутність постраждалих.

"Безпека наших співробітників - наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає", - ідеться в коментарі компанії.

Наразі PepsiCo оцінює повний масштаб наслідків і вживає заходів, щоб відновити постачання продукції клієнтам та споживачам в Україні.

У Миколаївській області компанія має два виробничі комплекси - зі снеків та напоїв. PepsiCo посідає провідні позиції на ринку соків із брендами "Сандора" та "Садочок", а також до неї входять газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda й холодний чай Lipton Ice Tea.