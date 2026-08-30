UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Російський удар пошкодив виробництво PepsiCo на Миколаївщині

20:04 30.08.2026 Нд
1 хв
У компанії вже оцінюють масштаб і обіцяють відновити постачання
aimg Валерія Абабіна
Фото: Компанія PepsiCo (Getty Images)

Внаслідок обстрілу було пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії зазначили, що потраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар PepsiCo Україна.

29 серпня внаслідок обстрілу пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії підтвердили відсутність постраждалих.

"Безпека наших співробітників - наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає", - ідеться в коментарі компанії.

Наразі PepsiCo оцінює повний масштаб наслідків і вживає заходів, щоб відновити постачання продукції клієнтам та споживачам в Україні.

У Миколаївській області компанія має два виробничі комплекси - зі снеків та напоїв. PepsiCo посідає провідні позиції на ринку соків із брендами "Сандора" та "Садочок", а також до неї входять газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda й холодний чай Lipton Ice Tea.

Нагадаємо, останніми днями під ударами РФ опинилася низка українських підприємств. Лише 27-28 серпня росіяни атакували об'єкти бізнесу - серед постраждалих "Епіцентр", "Нова пошта", лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в Запоріжжі та інші компанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бізнес