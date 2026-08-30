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Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области

20:04 30.08.2026 Вс
1 мин
В компании уже оценивают масштаб и обещают возобновить поставки
aimg Валерия Абабина
Фото: Компания PepsiCo (Getty Images)

В результате обстрела было повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании отметили, что пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий PepsiCo .

29 августа в результате обстрела повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании подтвердили отсутствие пострадавших.

"Безопасность наших сотрудников – наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет", – говорится в комментарии компании.

В настоящее время PepsiCo оценивает полный масштаб последствий и принимает меры по возобновлению поставок продукции клиентам и потребителям в Украине.

В Николаевской области компания имеет два производственных комплекса – по снекам и напиткам. PepsiCo занимает ведущие позиции на рынке соков с брендами "Сандора" и "Садочок", а также в нее входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda и холодный чай Lipton Ice Tea.

Напомним, в последние дни под ударами РФ оказался ряд украинских предприятий. Лишь 27-28 августа россияне атаковали объекты бизнеса - среди пострадавших "Эпицентр", "Новая почта", ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье и другие компании.

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